Утром в пятницу, 30 сентября, десять заведений McDonald's в Киеве, которые недавно открылись для работы на вынос, начали обслуживать клиентов в залах.

Об этом сообщается в ТикТок-странице McDonald’s Украина.

Адреса заведений:

улица Бажана, 3в;

улица Гришко, 7;

проспект Гагарина, 2а;

улица Теодора Драйзера, 4;

Вышгородская улица, 33-А;

улица Большая Васильковская, 22;

проспект Броварской, 27;

проспект Академика Палладина, 7-А;

проспект Леся Курбаса, 19-А;

проспект Оболонский, 26-А.

Напомним, три ресторана McDonald's в Киеве открылись на прошлой неделе. Первыми заработал McDelivery в ресторанах Киева по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

В первый день работы ресторанов в них был ажиотаж. При этом сделать заказ в McDonald's можно было только через Glovo. Рестораны работают с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и закрываются во время воздушной тревоги.

Также мы публиковали новые цены в киевских ресторанах McDonald's. Они значительно повысились по сравнению с довоенными. Биг Мак обойдется в 92 гривен вместо "довоенных" 69 грн. Чизбургер подорожает на 20 грн и будет стоить 52 грн (на начало 2022 года - стоил 32 грн). Большая кола, которая до войны стоила 30 грн, теперь обойдется в 40 грн.