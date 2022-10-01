В Киеве продолжается ажиотаж вокруг открытия после длительной паузы ресторанов "Макдональдс". На столичной Оболони из-за этого образовались колоссальные проблемы с дорожным движением.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На улице маршала Тимошенко, рядом с метро "Минская" - длиннейшая километровая очередь автомобилей в "Мак-драйв". Они заняли всю правую полосу, из-за чего у городского транспорта проблемы с перемещением.

Кроме того, рядом с заведением - огромные толпы тех, кто желает попасть внутрь обычным образом. Ими забита вся прилегающая площадь.

Напомним, утром в пятницу, 30 сентября, десять заведений McDonald's в Киеве, которые недавно открылись для работы на вынос, начали обслуживать клиентов в залах.

В первый день работы ресторанов в них был ажиотаж. При этом сделать заказ в McDonald's можно было только через Glovo. Рестораны работают с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и закрываются во время воздушной тревоги.

Также мы публиковали новые цены в киевских ресторанах McDonald's. Они значительно повысились по сравнению с довоенными. Биг Мак обойдется в 92 гривни вместо "довоенных" 69 грн. Чизбургер подорожал на 20 грн и теперь стоит 52 грн (на начало 2022 года - стоил 32 грн). Большая кола, которая до войны стоила 30 грн, теперь обойдется в 40 грн.