В Российской Федерации поднимается волна с требованием нанести удар по центрам принятия решений в Киеве в ответ на подрыв Крымского моста.

В частности, с таким заявлением выступил бывший начальник Генштаба РФ Юрий Балуевский.

"Удар на удар, сопли жевать нечего. Рубикон пройден", — приводят слова Балуевского российские СМИ.

Также россияне уже слагают песни с требованием к властям "нанести удары по центрам принятия решений". В пабликах распространяется виде с такой композицией на мотив "Варшавянки".

Бейте по центрам принятья решений! Вы обещали, вы дали нам слово", - старательно выводит певец.

Напомним, на Банковой заявляют, что Крымский мост стал жертвой подковерной борьбы между ФСБ и Минобороны РФ.

Хотя западные СМИ настойчиво утверждают, что подрыв Крымского моста организовали украинские спецслужбы, используя взрывчатку.

Между тем в России с весны грозят ударить по центрам принятия решений. Например, в мае председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если в Украину поставят дальнобойные ракетные системы и они ударят по России, Москва будет наносить удары "по центрам принятия решений, часть из которых находится совсем не в Киеве".