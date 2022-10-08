В России неоднозначно отзываются о новом командующем "спецоперации", который выводил войска РФ из-под Киева
Из стана российской "партии войны" идут разноплановые оценки новоназначенного командующего "спецоперацией" Сергея Суровикина.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин охарактеризовал нового командующего позитивно и заявил, что знает его лично.
По мнению Пригожина, который в течение последнего времени активно критикует Минобороны РФ, это самый грамотный командир в российской армии.
"Он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде", - говорит Пригожин.
Он также заявляет, что еще в августе 1991 года, в дни ГКЧП, Суровикин "без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны". Судя из контекста сообщения, он выполнял приказ ГКЧП, при том, что сам Пригожин, по его признанию, в этот момент был в другом лагере - либеральном (то есть, защитников Белого дома), о чем он сейчас жалеет.
А вот Игорь Гиркин-Стрелков о Суровикине иного мнения. Он заявил, что тот, проходя службу в Таджикистане в должности заместителя командира 201-й дивизии был задержан и осужден условно за торговлю оружием.
Также Стрелков заявил, что Суровикин командовал отступлением российской армии под Киевом.
Как писала "Страна", в РФ также сменили командующего войсками Восточного военного округа. По данным базы Единого госреестра юрлиц РФ им стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
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