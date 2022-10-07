В российском командовании продолжаются кадровые ротации. Командующим войсками Восточного военного округа РФ назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, свидетельствуют данные базы Единого госреестра юрлиц РФ. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Мурадов командует российскими войсками на Донбассе.

Ранее "Страна" писала, что со своей должности снят командующий Западным военным округом российской армии Александр Журавлев. Новым командующим ЗВО стал генерал-лейтенант Роман Бердников. В свое время он руководил группой российских войск в Сирии.

Как писала "Страна", "мобилизованные" луганчане, отступившие от Лимана, жалуются на отсутствие ротации и отпусков.

Тем временем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.