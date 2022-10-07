Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о расколе в ближайшем окружении Владимира Путина.

"Есть рабочие споры: об экономике, о ходе спецоперации. Это часть нормального рабочего процесса, и это не является признаком какого бы то ни было раскола", – сказал Песков.

Ранее газета The Washington Post написала, что один из представителей близкого окружения Владимира Путина в беседе с ним прямо раскритиковал ход войны в Украине.

Между тем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.