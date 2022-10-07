Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину на 70-летие трактор "Беларусь".

Фото подарочного сертификата на трактор Belarus 1523.3 опубликовала пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко заявил, что к трактору крепится множество насадок, но он подарит Путину трактор, оборудованный сеялкой.

"Будем сеять хлеб", - заявил Лукашенко.

Напомним, сегодня президенту РФ исполнилось 70 лет.

В связи с этим, в украинском Генштабе предупредили о возможных провокациях российских войск в день рождения Путина. Свои предупреждения и предположения высказал замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов: "Учитывая навязчивость каких-то памятных дат или каких-то сакральных дат нашего врага, мы помним, что на День нашей независимости противник совершал массированные удары, применял все возможные виды оружия, чтобы посеять панику в наших рядах и наносить максимальное поражение как гражданской, да и военной инфраструктуре".

Вчера мы рассказывали о том, как патриарх Кирилл призвал верующих и духовенство в день 70-летия Путина молиться о его здоровье. Церковный иерарх подписал соответствующий циркуляр, а управделами патриарха разослало его в региональные епархии.