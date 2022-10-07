В российском Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав государств СНГ. Встреча состоялась в Константиновском дворце культурной столицы РФ.

В ней участвовали президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

После саммита Путин проводил гостей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Прошлый саммит состоялся 28 декабря 2021 году также в Северной столице.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал, что Путин в день своего 70-летия встретится в Санкт-Петербурге с лидерами стран СНГ.

Между тем Украина рвет связи с СНГ. Летом Верховная Рада поддержала законопроект, обеспечивший выход Украины из Соглашения о Межправительственной фельдъегерской связи, действовавшего в рамках Содружества независимых государств.

А за день до российского вторжения Кабинет министров Украины инициировал выход страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.