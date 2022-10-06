Президент США Джо Байден не исключил возможность обсуждения с президентом России Владимиром Путиным ситуации в Украине в рамках саммита стран "Большой двадцатки" (G20).

На соответствующий вопрос журналиста американский президент ответил: "Посмотрим, это еще предстоит выяснить", - цитирует Байдена корреспондент "Reuters" в Twitter.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

Напомним, Владимир Путин ушел от прямого ответа на вопрос о своем участии в саммите G20 на Бали. "Посмотрим, как будут идти дела", - заявил президент России.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.