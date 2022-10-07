Один из представителей близкого окружения президента России Владимира Путина в беседе с ним прямо раскритиковал ход войны в Украине.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на американскую разведку.

В публикации не говорится, о ком идет речь, однако сообщается, что этот человек выразил Путину обеспокоенность неэффективным управлением военными действиями и ошибками, допущенными российским военным руководством.

"С началом оккупации мы наблюдаем растущую тревогу со стороны ряда приближенных Путина. По нашим оценкам, они особенно недовольны недавними российскими потерями и многочисленными военными промахами", - заявил изданию источник в разведке.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в разговоре с The Washington Post признал, что среди российского руководства были разногласия по поводу войны, но заявил, что они являются "частью обычного рабочего процесса", а не "признаком какого-то раскола".

Ранее мы писали, что, по данным источников Bloomberg, Кремль позволяет государственным СМИ рассказывать "немного правды" о войне, но с задержкой. По данным издания, в Кремле опасаются, что "неуклонно оптимистичная пропаганда подпитывает растущие сомнения в обществе".

Также "Страна" сообщала, что президент России Владимир Путин на фоне волны критики в сторону минобороны РФ подписал законы о соцзащите мобилизованных.