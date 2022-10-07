Кремль позволяет государственным СМИ рассказывать "немного правды" о войне, но с задержкой, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Это связано с тем, что "российские войска ежедневно теряют позиции". По данным издания, в Кремле опасаются, что "неуклонно оптимистичная пропаганда подпитывает растущие сомнения в обществе".

"Сдвиг в политике за последние несколько недель, описанный людьми, знакомыми с жестким управлением сообщениями Кремля, которые говорили на условиях анонимности, вызвал волну необычной публичной критики военных", - пишет британское издание.

Это привело к тому, что последнее время государственное телевидение "каталогизирует отступления и поражения россиян" без обычного положительного освещения со стороны министерства обороны.

В Кремле ожидают, что критика по государственному телевидению снимет напряженность в обществе. Тем не менее, Bloomberg сомневается, что СМИ в РФ перейдут к резким вопросам к власти.

Тем временем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.