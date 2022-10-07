Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о социальной защите мобилизованных на фоне массовых сообщений о нарушениях в ходе мобилизации.

Об этом сообщили российские СМИ.

В частности, Путин подписал:

Закон о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту. Предусматривает в том числе приостановление действия трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы.

Закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за ЖКХ.

Закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам "спецоперации" и членам их семей.

Напомним, данные процессы происходят на фоне активной критики в сторону Минобороны РФ как за пределами страны, так и внутри нее.

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