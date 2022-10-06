Украинская разведка считает, что российская мобилизация не сможет глобально повлиять на ситуации на фронте, поскольку РФ не может полноценно обеспечить и укомплектовать мобилизованных.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Чтобы не придумал Путин с мобилизацией - это ни глобально, ни стратегически ни на что не повлияет. Кроме количества убитых россиян и разрушенных жизней, к сожалению, и в Украине, но и в России, а это повод россиянам задуматься. Тем не менее украинская территория будет освобождена, границы будут восстановлены, а преступники будут наказаны", - сказал Юсов.

По его словам, в РФ не отработана логистика мобилизации, и призывников не удается оперативно обеспечить всем необходимым необходимым.

"Это не значит, что они не смогут это исправить, но сейчас это точно не "вторая армия мира". Да, в России еще большое количество советской техники и законсервированной техники, но вопрос, готова ли она и в каком состоянии, кто на ней будет ехать, здесь возникает много вопросов и сомнений в боеспособности "второй армии мира", - заявили в разведке.

Ранее в сети появилось видео с мобилизованными россиянами, которые заявляют, что им выдали оружие, но что делать дальше - в командовании не говорят. Также россияне жалуются, что не получают никакого обеспечения и денежного довольствия.

Также украинская разведка утверждает, что на "горячие линии" поступило уже более 2 тысяч обращений военных РФ готовых сдаться в плен.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.