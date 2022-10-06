Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" сообщения о том, что 700 тысяч россиян покинули страну с начала частичной мобилизации.

Об этом пишут в российские СМИ.

Он утверждает, что "реальные цифры далеки от этого".

Напомним, на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армию РФ в рамках частичной мобилизации уже пополнили 200 тысяч человек.

Также мы писали о том, что по данным разведки Британии, у РФ возникли серьезные проблемы с обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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