Представители Офиса президента сделали несколько заявлений о том, что Крымский мост могли взорвать сами россияне. При этом мотивом их действий на Банковой называют внутреннюю подковерную борьбу ведомств.

Советник Ермака Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона, что взрыв моста выгоден министерству обороны России, которое пыталось таким образом подставить ФСБ.

"ФСБ давно подбиралась к генералам, чтобы арестовать их и посадить на места своих людей. Однако, не справившись с охраной Керченского моста, ФСБ не только подорвала все свои усилия, но и невольно создала оправдание для военных: теперь генералы смогут винить Федеральную службу в нарушении поставок и неудачах на фронтах", - заявил Подоляк.

Примерно о том же сказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"В момент, когда в РФ пошёл сильный перекос от военных к ФСБ, происходит мощнейший взрыв на мосту, который охраняет ФСБ... Когда на кону всё, то подрыв любимого моста Путина не кажется такой уж плохой затеей", - заявил Арестович.

Заявления прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"То есть мы видим, что основной нарратив украинской власти - мост пал жертвой разборок между ФСБ и министерством обороны РФ", - пишет канал.

Между тем вчера Владимир Путин своим указом передал всю охрану моста в ведение Федеральной службы безопасности. Это противоречит заявлениям спикеров Банковой о том, будто служба ранее отвечала за охрану моста.

Также российские СМИ еще до взрыва регулярно рассказывали, что за борьбу с диверсиями на мосту отвечает Росгвардия, которая в том числе должна вести досмотр грузов.

Заявления Банковой при этом звучат на фоне публикаций в крупнейших западных СМИ о том, что мост взорвали украинские спецслужбы.