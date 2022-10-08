Михаил Добкин ушел на фронт. Фото: instagram.com/dobkinaaalla

В украинских Telegram-каналах сегодня с утра распространяется информация о том, что якобы Крымский мост взорвал экс-мэр Харькова Михаил Добкин в качестве водителя-смертника за рулём фуры.

Очевидно, что это был изначально троллинг, вызванный тем, что накануне появились видео и фото с Добкиным в форме ВСУ из Харьковской области. Однако в него поверили многие в России и в Украине.

В Украине опубликовали фото Добкина в траурном обрамлении и текстом о его самопожертвовании при взрыве Крымского моста. Сообщалось, что он вызвался добровольцем для совершения такой операции.

В Украине потроллили Добкина

В России приняли за "чистую монету" такое сообщение. Так, в махачкалинском паблике написали, что Добкин реализовал план Генштаба ВСУ.

В России поверили в смерть Добкина

Кроме того, в комментариях под знаменитым видео с Добкиным и Кернесом 2006 года появилось немало комментариев с восхищением "самопожертвованием" Добкина в духе "помним, скорбим, великий герой, назову в честь тебя своего сына".

Пользователи сети оценили "подвиг" Добкина

Пользователи сети оценили "подвиг" Добкина

Пользователи сети оценили "подвиг" Добкина

Пользователи сети оценили "подвиг" Добкина

Впрочем, сам Добкин уже написал, что он жив и отреагировал на поток информации о его "истишхадии" (путь смертника-исламиста - Ред.).

"Сообщаю для всех неравнодушных людей. Особенно для махачкалинцев и крымчан, которые несмотря ни на что поддерживают Украину: Герої не вмирають. Они продолжают тихо делать своё правое дело. Слава Украине!".

Добкин оценил троллинг

Напомним, уже стала известна личность водителя фуры, с помощью которой могли взорвать Крымский мост. Сообщается, что это 51-летний Махир Юсубов, который занимался частными перевозками.

Кроме того, российские СМИ пишут о том, что Юсубова могли использовать вслепую - якобы мужчина получил заказ на перевозку удобрений через интернет и не знал о запланированной акции.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как и зачем взорвали Крымский мост и кто мог это сделать.

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