В украинских Telegram-каналах сегодня с утра распространяется информация о том, что якобы Крымский мост взорвал экс-мэр Харькова Михаил Добкин в качестве водителя-смертника за рулём фуры.

Очевидно, что это был изначально троллинг, вызванный тем, что накануне появились видео и фото с Добкиным в форме ВСУ из Харьковской области. Однако в него поверили многие в России и в Украине.

В Украине опубликовали фото Добкина в траурном обрамлении и текстом о его самопожертвовании при взрыве Крымского моста. Сообщалось, что он вызвался добровольцем для совершения такой операции.

В России приняли за "чистую монету" такое сообщение. Так, в махачкалинском паблике написали, что Добкин реализовал план Генштаба ВСУ.

Кроме того, в комментариях под знаменитым видео с Добкиным и Кернесом 2006 года появилось немало комментариев с восхищением "самопожертвованием" Добкина в духе "помним, скорбим, великий герой, назову в честь тебя своего сына".

Впрочем, сам Добкин уже написал, что он жив и отреагировал на поток информации о его "истишхадии" (путь смертника-исламиста - Ред.).

"Сообщаю для всех неравнодушных людей. Особенно для махачкалинцев и крымчан, которые несмотря ни на что поддерживают Украину: Герої не вмирають. Они продолжают тихо делать своё правое дело. Слава Украине!".

Напомним, уже стала известна личность водителя фуры, с помощью которой могли взорвать Крымский мост. Сообщается, что это 51-летний Махир Юсубов, который занимался частными перевозками.

Кроме того, российские СМИ пишут о том, что Юсубова могли использовать вслепую - якобы мужчина получил заказ на перевозку удобрений через интернет и не знал о запланированной акции.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как и зачем взорвали Крымский мост и кто мог это сделать.