Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 10 октября несколько попаданий пришлось по "объектам критической инфраструктуры". Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

"Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают".

Ранее Кличко призвал не ехать в центр и из пригородов в Киев сегодня.

Из-за сегодняшнего удара РФ в Киеве повреждено здание филармонии, музеи Ханенко и Шевченко. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

В Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Напомним, в Киеве остановили красную ветку метро, все подземки работают как укрытия.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.