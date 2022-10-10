В Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Напомним, утром 10 октября российская армия наносит массированные ракетные удары по всей Украине. В столице воздушная тревога продолжается уже четвертый час.

Сообщалось, что утром по Киеву попадания были в нескольких местах. Есть раненые и погибшие.

Также мы писали, что в Киеве остановили красную ветку метро. Все подземки работают как укрытия.

Кроме того, сообщалось, что взрывы в центре Киева попали в прямой эфир ВВС и прервали его.

Также Зеленский опубликовал видео последствий обстрела Киева.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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