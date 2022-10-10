Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал массированный ракетный удар РФ по Украине.

Арестович надеется, что после него, "в течение 2-3 дней", Запад примет новые санкции против России, а также увеличит номенклатуру поставляемого оружия. Также он надеется, что затихнут голоса тех на Западе, кто призывает к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Отметим, что реакция Запада на нынешний массированный удар по Украине действительно будет важным индикатором его нынешних настроений и отношения к войне. Отреагирует ли он так, как ожидает Арестович? Либо даст понять, что не намерен идти на дальнейшую эскалацию с РФ? Подождём 2-3 дня, о которых говорит Арестович", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

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