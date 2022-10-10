Арестович заявил, что Запад должен принять новые санкции против РФ после массированных обстрелов Украины
Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал массированный ракетный удар РФ по Украине.
Арестович надеется, что после него, "в течение 2-3 дней", Запад примет новые санкции против России, а также увеличит номенклатуру поставляемого оружия. Также он надеется, что затихнут голоса тех на Западе, кто призывает к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Отметим, что реакция Запада на нынешний массированный удар по Украине действительно будет важным индикатором его нынешних настроений и отношения к войне. Отреагирует ли он так, как ожидает Арестович? Либо даст понять, что не намерен идти на дальнейшую эскалацию с РФ? Подождём 2-3 дня, о которых говорит Арестович", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".
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