Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 9 октября, в котором возразил тем, кто предлагает вести переговоры с Россией.

Такие предложения прозвучали от Турции, которая хочет организовать саммит РФ и стран Запада, от Румынии, а также со стороны ряда известных в мире личностей вроде Илона Маска и Дональда Трампа.

Кроме того, Зеленский заявил, что погибших после ночного удара по Запорожью уже 14 человек, и это число, возможно, не окончательное, поскольку завалы еще разбирают.

По словам украинского президента, Россия обстрелами Запорожья и других городов показывает, что переговоры ей не нужны.

И единственное, о чем Украина готова их вести - об увеличении военных поставок с Запада. Поскольку, по мнению Зеленского, Украина сможет победить Россию на поле боя.

Ранее сегодня против переговоров резко высказывались спикеры Банковой. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк выступил против переговоров между Россией и Западом и потребовал создать для РФ военный трибунал.

"И, учитывая такое внимание властей Украины к теме переговоров, ее актуальность в мире, похоже, возрастает", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 4 октября президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территории Украины, которым констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

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