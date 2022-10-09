Европейский Союз намерен обучить зимой до 15 тысяч украинских военных. Два оперативных штаба для обучения будут развернуты в Германии и Польше.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленных дипломатов Евросоюза.

В Польше бойцы ВСУ будут проходить подготовку по таким направлениям, как защита от кибероружия и оружия массового поражения, медицинская служба, противовоздушная оборона и применение артиллерии. В Германии организуют тактическую подготовку и инструктажи для саперных подразделений.

Планируются курсы и в других странах Евросоюза. Как сообщает Welt am Sonntag, новая учебная миссия должна быть определена министрами иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября.

Мандат миссии продлится два года. До конца зимы в ЕС пройдут подготовку около 15 тысяч военных из Украины. Это меньше, чем хотел Киев, требовавший обучение девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до пяти тысяч человек.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз договорился о создании централизованной системы обучения тысяч украинских военных.

Недавно главком ВСУ Валерий Залужный обсудил обучение украинских военных c генералом Бундесвера.

Между тем война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.