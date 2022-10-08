Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил о телефонном разговоре с генеральным инспектором Бундесвера генералом Эберхардом Цорном.

Об этом Залужный написал в своем Telegram-канале.

По словам главкома ВСУ, во время беседы обсуждались вопросы подготовки подразделений ВСУ.

"Убежден, что подготовка войск по стандартам НАТО является ключевым фактором обретения полной взаимосовместимости", – говорится в сообщении Залужного.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц после саммита ЕС в Праге заявил о том, что миссия по обучению украинских солдат будет иметь "большой размах".

Напомним, страны Евросоюза договорились создать единую миссию обучения украинских военных, через которую уже вскоре могут пройти до 15 тысяч человек.

Также "Страна" рассказывала, что в Испании начали обучать украинских военных управлению системами ПВО "Aspide", которые предназначены для защиты стратегических объектов - аэродромов, морских портов и промышленных предприятий.

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Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

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