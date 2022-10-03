Британская газета The Sunday Times публикует репортаж о том, как проходит обучение украинских военных в Британии.

"Британская армия обучает 10 000 украинских гражданских лиц быть боеспособными бойцами" - говорится в материале.

Курс призван превратить гражданского человека в полноценного солдата.

В том числе там тренируют оказывать помощь тяжелораненым.

"На дорожке стонет человек с красным обрубком на месте ноги. Украинские новобранцы бегут сквозь дым, чтобы встать на колени за мешками с песком и стрелять по противнику на солнце. Это похоже на сцену из войны на востоке Украины, но это южная Англия и раненый актер с ампутированной конечностью, нанятый британской армией для помощи в обучении", - говорится в репортаже.

Как писала "Страна", почти 5 тысяч украинских военных уже прошли обучение в Британии.

Также стало известно, что Британия расширила программу обучения для украинских военных за счет добавления отработки боев в городе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.