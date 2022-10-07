Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении вегетарианских и веганских сухих пайков для Вооруженных Сил Украины, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Зеленский поручил Кабинету министров Украины заняться вопросами питания для военнослужащих.

"Сейчас следует отметить, что норма питания для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, предпочитающих вегетарианские продукты питания, отсутствует.

Учитывая указанный выше, я обратился к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой проработать поднятый в электронной петиции вопрос", - говорится в ответе.

Напомним, автора петиции военный ВСУ Петр Павлов в петиции подробно описал, для кого именно в украинской армии необходимо введение вегетарианских и веганских сухих пайков.

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