Глава совета обороны Днепра Геннадий Корбан ответил президенту Владимиру Зеленскому, который ответил на петицию о возвращении гражданства Корбану перечислением законов.

На своей странице в Facebook Корбан поблагодарил украинцев за поддержку и отдельно Корбан выразил благодарность президенту, который "в своем ответе перечислил статьи законов и Конституции, регулирующие вопросы гражданства в Украине".

"Как я понял из ответа, в данном вопросе мы с президентом солидарны. А значит, есть все основания для пересмотра указа и восстановления моих гражданских и Конституционных прав. И это вселяет оптимизм. Оценку тому, что произошло и почему мои права были нарушены давать не буду. Полагаю, что в сложившейся ситуации это было недоразумение или чьей-то ошибкой, разлучившей меня с Родиной и родными", - написал он.

Геннадий Корбан добавил, что его юристы не нашли оснований, почему его лишили гражданства и не впустили в страну.

"Ни одна официальная структура - ни СБУ, ни миграционная служба, ни Офис президента не смогли предоставить ни одного документа или мотивированного ответа, на каком основании это произошло" - написал он и обратился к Зеленскому:

"Поскольку наша с вами позиция солидарна, жду вашего решения как гаранта Конституции о возврате мне паспорта гражданина Украины и возможности въезда в страну".

Ранее "Страна" сообщала, что петиция о возвращении гражданства Корбану набрала необходимые голоса.

Между тем сам Корбан называл три причины, по которым Зеленский мог лишить его гражданства. Наиболее вероятной причиной он считает "системное недопонимание, возникшее уже в процессе войны между региональными властями и Кабмином".

Как писала "Страна", у Корбана забрали украинский паспорт на границе и не пустили в страну 22 июля. "Страна" писала о подоплёке лишения Зеленским гражданства Корбана, Коломойского и других лиц.

После этого Корбан обратился к Зеленскому из-за изъятия у него паспорта и подтвердил, что вновь попытается вернуться в Украину по свидетельству о рождении. При этом он сказал, что прорывов на границе устраивать не будет.