Украинская армия обеспечена зимним обмундированием.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр на брифинге.

"Сейчас тема обеспечения зимней одеждой очень похоже развивается в соцсетях, как было в свое время с бронежилетами. Их уже в запасе 135 тысяч. То есть не просто обеспечение, а еще и запас. Такая же ситуация с зимней одеждой", - отметила Анна Маляр.

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