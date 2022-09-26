Литва уже передала Украине обещанные 50 бронетранспортеров M113 и продолжит поддерживать ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Delfi.

"Что касается военной поддержки Украины, то Литва ее поддерживала и будет поддерживать. Напомню, что буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, достигла Украины и сейчас этой стране передано 50 бронетранспортеров М113", - заявил министр.

Анушаускас рассказал, что каждую военную поставку им нужно согласовывать с НАТО, поэтому многие вопросы "не могут быть решены очень быстро".

М113 - это американский БТР 60-х годов на гусеничном ходу, оснащенный пулеметом, производство которых продолжалось до 2007 года. Длительное время оставался основным бронетранспортёром США.

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