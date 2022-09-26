Украина не нуждается в дополнительной мобилизации, поскольку имеет резервы и готова к большему количеству российских военных.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью немецкому телеканалу ARD в программе Tagesschau.

Подоляк отметил, что Россия ведет против Украины войну на истощение, но теряет гораздо больше военных, потому что Украина применяет креативный подход.

"В отличие от РФ, мы прагматичная страна – и смотрим на математику войны. Мы точно знаем, где сколько людей должно быть. Учитываем подготовку и моральное состояние.

Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию", — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, ранее мы писали, что в Черноморском флоте РФ заявили, что в аннексированном Крыму в армию РФ мобилизовали более двух тысяч бывших украинских военных, которые проживают на территории полуострова.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба, только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.