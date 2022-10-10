Владимир Зеленский сообщил о продуктивном телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

Пост о беседе появился в телеграм-канале президента Украины.

"Главной темой обсуждения было ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции на ГА ООН", – написал Зеленский.

Предыдущая беседа президентов состоялась 4 октября. Тогда Джо Байден пообещал Зеленскому, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи объемом $625 млн. Байден также подтвердил, что "США и дальше готовы заставить любого человека, организацию или страну, поддерживающих предполагаемую аннексию, заплатить очень высокую цену".

А сегодня Зеленский после утренних массированных обстрелов провел телефонные разговоры с лидерами Евросоюза: канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. С Шольцем он договорился о созыве срочного заседания G7, на котором расскажет "о терактах РФ". Также президент и канцлер обсудили "усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры".