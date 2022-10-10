Президент Владимир Зеленский после утренних массированных обстрелов провел телефонные разговоры с лидерами Евросоюза: канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

С Шольцем договорились о созыве срочного заседания G7, где выступит Зеленский и "расскажет о терактах РФ", а также обсудили "усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры".

А с Макроном обсудили усиление украинской ПВО, "необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ".

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