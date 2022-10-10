В Ивано-Франковской области зафиксировали удары по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщают местные власти.

"Жители Ивано-Франковской области, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте фото, видео и предположений, не помогайте врагу", - пишет председатель Ивано-Франковской обладминистрации Светлана Онищук в своем телеграм-канале.

Больше информации обещают обнародовать впоследствии.

Как сообщала "Страна", в Хмельницком после удара по инфраструктуре пропали свет и вода, больницы питаются от генераторов.

В Житомирской области также ударили по энергетической инфраструктуре.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры.

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