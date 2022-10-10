В Житомирской области ударили по энергетической инфраструктуре
По энергетической инфраструктуре Житомирской области утром в понедельник, 10 октября, был нанесен удар.
Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
Часть потребителей уже перевели на резервные источники питания, работа по ликвидации последствий продолжается, сообщил он.
После ракетных ударов РФ о перебоях с электроэнергией также сообщают в Харькове, Черкасской, Львовской области, в Хмельницком.
Напомним, утром 10 октября вся Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ. Сообщают о взрывах в областных центрах. Известно о многочисленных взрывах в Киеве, Днепре, Житомире, Тернополе, Хмельницком, Львове, Полтавской области, Винницкой области, Харькове, Кропивницком, Черкасской области, Ровенской области, Одессе, Ивано-Франковске, Сумской области. О том, что происходит в городах Украины 10 октября, мы сообщаем в отдельном онлайн материале.
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