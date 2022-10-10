Президент Владимир Зеленский встретился с послом США Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии США Кристофером Смитом.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Зеленский после встречи заявил, что "Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины".

А Бринк в своем твиттере подписала фото встречи с офисом Зеленского словами "непоколебимые" и рассказала, что все сотрудники посольства в порядке после утренних обстрелов.

"Наша команда в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам. Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине", - написала посол.

Ранее сообщалось, что посольство США призывает своих граждан покинуть территорию Украины, как только это будет безопасно.

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