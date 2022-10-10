Украина объявила, что временно прекращает экспорт электроэнергии из-за обстрелов энергосистемы
Украина приостанавливает экспорт электроэнергии для стабилизации энергосистемы.
Об этом сообщило Министерство энергетики на своей странице в Фейсбуке.
"Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце сентября сообщалось, что Украина экспортировала электроэнергии в Евросоюз на более чем 4 миллиарда гривен.
Однако сегодняшними обстрелами по всей Украине были повреждены подстанции, ТЭЦ и ТЭС.
Офис президента призвал украинцев ограничить потребление электричества сегодня вечером.
Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.
Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.