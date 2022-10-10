Украина приостанавливает экспорт электроэнергии для стабилизации энергосистемы.

Об этом сообщило Министерство энергетики на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что Украина экспортировала электроэнергии в Евросоюз на более чем 4 миллиарда гривен.

Однако сегодняшними обстрелами по всей Украине были повреждены подстанции, ТЭЦ и ТЭС.

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