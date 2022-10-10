В результате ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Львова около 90% города осталось без электроснабжения, сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Около 90% города без электроснабжения. Следовательно, трамваи и троллейбусы не курсируют. Зато увеличено количество автобусов на маршрутах. Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы. В городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода. Также есть трудности с сотовой связью. На контакте с мобильными операторами", - сообщил Андрей Москаленко.

Напомним, в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире проблемы с интернетом.

Два погранпункта на польско-украинской границе прервали работу из-за отсутствия электричества.

В Киеве и области из-за обстрелов также применяются графики аварийного отключения электричества.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.