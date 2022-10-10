В Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове и Житомире - проблемы с доступом в интернет.

Об этом свидетельствуют данные Netblocks.

"Сетевые данные в режиме реального времени показывают сбои в работе интернета в нескольких регионах Украины. Они связаны с отключениями электроэнергии на фоне новых российских атак, нацеленных на Киев и другие города. Инцидент расценивается как месть за нападение на Крымский мост", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 10 октября вся Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ. Сообщают о взрывах в областных центрах. Известно о многочисленных взрывах в Киеве, Днепре, Житомире, Тернополе, Хмельницком, Львове, Полтавской области, Винницкой области, Харькове, Кропивницком, Черкасской области, Ровенской области, Одессе, Ивано-Франковске, Сумской области. О том, что происходит в городах Украины 10 октября, мы сообщаем в отдельном онлайн материале.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.