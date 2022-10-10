Власти призывают украинцев ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00 из-за ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

"Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - написал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ранее ГосЧС сообщала, что из-за ракетных ударов в пяти областях Украины полностью отсутствует электричество, а на другой территории - частично.

Офис президента уже предупредил украинцев о возможных веерных отключениях, а Укрэнерго сообщил, что на всей территории Украины сегодня могут быть проблемы со светом.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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