На данный момент известно о 10 погибших и 60 раненных по всей Украине в результате утреннего массированного обстрела.

Об этом сообщает полиция.

При этом в Киеве зафиксировано пять погибших и более 20 раненных, сообщает Генпрокуратура.

Повреждено здание вуза, жилые и офисные здания, одна из ракет упала на детскую площадку.

Ранее мы публиковали видео последствий "прилетов" по центру Киева. На нем запечатлены горящие машины, окровавленные люди и огромная воронка в парке.

По последним данным, по всей Украине повреждены подстанции, ТЭЦ и ТЭС. В пяти областях отсутствует электричество.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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