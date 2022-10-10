По всей Украине в результате утренней атаки погибли 10 человек. Половина из них - в Киеве
На данный момент известно о 10 погибших и 60 раненных по всей Украине в результате утреннего массированного обстрела.
Об этом сообщает полиция.
При этом в Киеве зафиксировано пять погибших и более 20 раненных, сообщает Генпрокуратура.
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