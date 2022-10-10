Момент прилёта в Днепре публикуют местные паблики. Власти уже подтвердили обстрелы, но подробностей пока нет.

Также в сети публикуют фото фото пассажирского автобуса, который пострадал от обстрелов.

Отметим, что сегодня и Днепропетровская область пережила ночь массированных атак. Россияне били ракетами, "Ураганами", "Градами" и тяжелой артиллерией по четырем районам области. В Никополе повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.