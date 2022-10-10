В Днепропетровской области ночью 10 октября армия РФ нанесла ряд массированных атак.

Об этом сообщил глава области Валентин Резниченко.

Россияне били ракетами, "Ураганами", "Градами" и тяжелой артиллерией по четырем районам области.

В Никополе повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети. Из-за обстрела обесточены дома более 2 тысяч никопольчан. Большинству энергетики уже подключили свет.

Российские снаряды также повредили больницу, лицей, почту, аптеку, офис страховой компании, библиотеку, магазины, кафе, парикмахерскую и стоянку.

Предварительно обошлось без пострадавших.

В Червоногорьевской и Мировской громадах продолжаются обследования территорий – информация уточняется.

В Криворожском районе враг "Ураганами" ударил по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

В Синельниковском и Павлоградском районах около полуночи ПВО уничтожили две российские ракеты.

Напомним, на днях армия России также обстреляла Никопольский район. Погиб 37-летний мужчина, 42-летнего мужчину ранили.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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