Днепропетровская область пережила ночь массированных атак
В Днепропетровской области ночью 10 октября армия РФ нанесла ряд массированных атак.
Об этом сообщил глава области Валентин Резниченко.
Россияне били ракетами, "Ураганами", "Градами" и тяжелой артиллерией по четырем районам области.
В Никополе повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети. Из-за обстрела обесточены дома более 2 тысяч никопольчан. Большинству энергетики уже подключили свет.
Российские снаряды также повредили больницу, лицей, почту, аптеку, офис страховой компании, библиотеку, магазины, кафе, парикмахерскую и стоянку.
Предварительно обошлось без пострадавших.
В Червоногорьевской и Мировской громадах продолжаются обследования территорий – информация уточняется.
В Криворожском районе враг "Ураганами" ударил по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.
В Синельниковском и Павлоградском районах около полуночи ПВО уничтожили две российские ракеты.
Напомним, на днях армия России также обстреляла Никопольский район. Погиб 37-летний мужчина, 42-летнего мужчину ранили.
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