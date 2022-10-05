Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко в комментарии "Стране" рассказал, как городская власть будет решать проблему с уничтоженными ракетным ударом РФ автобусами. Пять дней назад в результате обстрела в Днепре пострадало более ста городских автобусов, часть из них полностью сгорела.

Как сообщил Лысенко, те автобусы, которые не так сильно пострадали от ракетного удара, удалось отремонтировать. Также Днепр получит дополнительные автобусы в рамках помощи от других украинских городов.

"Пострадало всего более ста автобусов. Часть машин, которые находились дальше от эпицентра удара, пострадали не так сильно: взрывной волной им только выбило окна. Предприятию АТП удалось отремонтировать 19 автобусов. Еще 30 автобусов уже завтра мы должны получить из Киева. Мы также ведем переговоры с частными предприятиями и с мэрами других городов. Спасибо им за поддержку и готовность помочь. Так, три автобуса нам пришлют из Винницы, еще несколько мы получим от Днепропетровской обладминистрации", - сообщил "Стране" Лысенко.

В конце сентября мы сообщали, что в Днепре из-за ночного ракетного удара сгорели более 150 автобусов – это четверть подвижного состава, работающего в городе.

Вскоре мэр Днепра Борис Филатов опубликовал видео и фото последствий прилета по автобусному парку, и заявил, что Киев передал Днепру 30 автобусов.