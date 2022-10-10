Источник "Страны", близкий к Минэнерго, рассказал, какие последствия сегодняшних массированных ракетных ударов для украинской энергетики.

На Бурштынской ТЭС (входит в состав ДТЭК) повреждено открытое распределительное устройство.

"Ситуация очень серьезная, может возникнуть дефицит мощности 1 гигаватт, из-за чего в пиковые часы вечером могут быть веерные отключения. Но сами блоки ТЭС не задеты", - говорит источник.

В Киеве повреждены пятая и шестая ТЭЦ: "Сильное задымление, скорее всего, горят склады с мазутом. Это резервное топливо, сейчас не используется".

Повреждено много подстанций по всей Украине: от подстанций Укрэнерго до подстанций облэнерго. Во многих городах и районах нет света и воды.

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, резервные мощности, на которые была переключена Харьковская станция после прошлых ударов, оказались уязвимыми.

"Это первый удар такого масштаба по украинской энергосистеме. На ликвидацию последствий, по его оценкам, может уйти несколько дней, в течение которых возможны веерные отключения, прежде всего бизнеса, чтобы обеспечить население и водоканалы. Укрзализниця сейчас переводит отдельные маршруты с электротяги на дизельную тягу. Опасность в том, что, помимо ударов по крупным объектам энергетики, есть массовые повреждения подстанций", - сказал "Стране" Корольчук.

"Массовое повреждение подстанций привело к тому, что Харьковская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Львовская области сидят без света, частично без воды и связи",- говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

По его словам, этот удар на практике демонстрирует то, о чем предупреждали эксперты, говоря о возможном энергетическом коллапсе зимой.

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