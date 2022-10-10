Мэр города Галич (Ивано-Франковская область) Олег Кантор сообщил в понедельник, 10 октября, об обстреле района Бурштынской ТЭС.

Об этом со ссылкой на мэра Галича пишет "УНИАН".

Бурштынская тепловая электростанция расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. От нее идёт экспорт электроэнергии в Европу.

Напомним, сегодня утром вся Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ.

Мы сообщали, что в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире проблемы с интернетом

Кроме того, писали, что в Киеве и области из-за обстрелов применяются графики аварийного отключения электричества.

Также Офис президента предупредил украинцев о возможных веерных отключениях света после атак РФ.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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