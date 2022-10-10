Украина закрывает 4 таможенных поста на границе с Молдовой после массированной ракетной атаки РФ по всей Украине, сообщают местные СМИ.

В частности:

КПП Отачь,

КПП Унгурь,

КПП Окница,

КПП Гриманкэуць.

Также информацию о закрытии погранпунктов подтверждают в Госпогранслужбе Украины. Там объясняют такое решение повреждением объектов критической инфраструктуры.

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