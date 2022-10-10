Украина из-за повреждения критической инфраструктуры закрывает 4 таможенных поста на границе с Молдовой
Украина закрывает 4 таможенных поста на границе с Молдовой после массированной ракетной атаки РФ по всей Украине, сообщают местные СМИ.
В частности:
- КПП Отачь,
- КПП Унгурь,
- КПП Окница,
- КПП Гриманкэуць.
Также информацию о закрытии погранпунктов подтверждают в Госпогранслужбе Украины. Там объясняют такое решение повреждением объектов критической инфраструктуры.
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