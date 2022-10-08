Российское посольство в Молдове направило Кишиневу ноту протеста в связи с акцией у здания дипломатической миссии, где взрывали петарды и написали оскорбительные надписи на ограждении.

Видео инцидента у российского посольства публикуют Telegram-каналы.

Как сообщают в Москве, там была предпринята попытка проникновения в посольство. Судя по видео - возле здания посольства взрывали дымовые шашки и жгли файеры.

"Вечером 7 октября в отношении Посольства Российской Федерации в Кишиневе проведена враждебная акция. При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии", - жалуются в Москве.

Позже сотрудница Кишиневского муниципального управления полиции Светлана Скрипник сообщила журналистам, что акцию устроил 40-летний уроженец России, пишет tv8.md

"Вечером 7 октября 40-летний мужчина родом из России совершил несколько хулиганских действий возле посольства России. Он написал на воротах краской "Путин - убийца", запустил фейерверк возле здания и повесил на ворота металлический лом, а также бело-синий флаг", - рассказала Светлана Скрипник.

Затем мужчина залез на забор посольства.

"Мужчина не отреагировал на требования карабинеров слезть, но позже его сняли с забора посольства", - добавила представитель пресс-службы.

После инцидента мужчина был задержан на 72 часа и находится под следствием по обвинению в хулиганстве.

Ранее мы писали, что в начале сентября в Кабуле террорист-смертник подорвал себя у посольства РФ. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Смертник был застрелен талибами.

По данным российских государственных СМИ, при взрыве пострадал российский дипломат и как минимум 10 человек погибли, а еще 8 госпитализированы.