В интернете появилось видео, как пьяный охранник посольства США в Москве Наварро Николас Сторми, шатаясь и падая на асфальт, бредет по улицам города.

Камеры видеонаблюдения сняли сильно нетрезвого американца 10 августа. В ролике Сторми с большими сложностями и опасными приключениями добирается до здания американской дипмиссии. Один раз он с размаху падает на мокрый асфальт проезжей части и ударяется затылком, но встает и двигается дальше.

Сотрудники московской полиции наблюдали за поведением американца, но не стали его задерживать, даже когда Сторми отчаянно попытался войти в здание дипмиссии со стороны Малого Конюшковского переулка (дверь в ночное время там закрыта).

О Наварро Сторми известно, что он родился в Калифорнии в 1995 году, служил морпехом, проходил спецподготовку в Квантико. С 2021 года он стал сотрудником охраны внешнего периметра посольства Соединенных Штатов в Москве.

МИД России тоже опубликовал в своем Телеграм-канале видео с нетрезвым Сторми и призвал Госдеп США "доплачивать сотрудникам за невыносимые условия работы".

"Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами - дело изматывающее", - сказано в записи.

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