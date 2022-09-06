Ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле взяло на себя "Исламское государство".

Об этом сообщает агентство Al Arabiya.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение и заявило, что один из его боевиков взорвал пояс смертника в толпе людей, говорится в заявлении группировки, распространенное через ее каналы в Telegram.

Напомним, что вчера в Кабуле террорист-смертник подорвал себя у посольства РФ. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Смертник был застрелен талибами.

По данным российских государственных СМИ, при взрыве пострадал российский дипломат и как минимум 10 человек погибли, а еще 8 госпитализированы.

В то же время Al Arabiya сообщает, что погибли шестеро человек, из которых двое - сотрудники посольства, а еще 11 человек получили ранения.

Этот теракт стал не единственным за последние дни в Афганистане. В пятницу не менее 18 человек погибли в городе Герат в результате взрыва возле мечети во время молитвы.

ООН выразила обеспокоенность в связи с растущим числом нападений.

Напомним, в начале февраля арабский телеканал назвал нового главу ИГИЛ вместо убитого США аль-Хашими.

Также мы писали о том, что тогда же Белый дом объявил об уничтожении в Сирии главаря ИГИЛ.