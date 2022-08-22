В столице Сомали Могадишо в пятницу, 19 августа, произошло нападение боевиков на гостиницу Hayat. В результате погиб 21 человек, 117 получили ранения.

Об этом сообщает Xinhua.

"21 человек убит и еще 117 получили ранения во время ужасной террористической атаки на гостиницу Hayat в Могадишо", - сообщил в эфире сомалийского национального телевидения министр здравоохранения Али Хаджи Адан.

По его словам, 15 раненых находятся в критическом состоянии.

Как сообщалось, ответственность за атаку на гостиницу Hayat в Могадишо взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", которая является структурой "Аль-Каиды".

Боевики использовали взрывчатку, чтобы проникнуть внутрь гостиницы, после чего взяли здание под свой контроль и удерживали гостей в заложниках. После 30-часовой осады всех нападавших нейтрализовали.

Представитель полиции Абди Хасан Мохамед проинформировал, что силы безопасности спасли из гостиницы 106 человек, включая женщин и детей.

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