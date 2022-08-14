Пятеро американских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую открыл по автобусу с пассажирами один из местных жителей в Старом городе возле Стены Плача в Иерусалиме.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя посольства США в Израиле.

По данным телеканала, состояние двух человек - беременной женщины и мужчины с ранениями в области шеи и головы – оценивается как "серьезное". Отмечается, что американские дипломаты контактируют с местными службами по поводу произошедшего и пока не готовы раскрыть дополнительные детали о пострадавших.

Напомним, возле Стены Плача в Иерусалиме неизвестный расстрелял автобус. В результате инцидента 7 человек пострадали, двое получили серьезные ранения.

Среди раненых была беременная женщина, которой пришлось сделать кесарево сечение – ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Пресс-служба полиции передает, что позже террорист сдался и сдал оружие, которое он использовал во время обстрела. Преступника задержали в районе Сильван (Силуан, Шилоах).

Террористом оказался 25-летний араб Амир Сидави, гражданин Израиля, житель восточных районов Иерусалима. Он с оружием приехал на такси в участок полиции и сдался.

Ранее мы писали, что в Израиле полицейские ликвидировали террориста, расстрелявшего двух и ранившего 10 человек в центре Тель-Авива. Террористом оказался 28-летний Раад Фатхи Зидан Хаззам из лагеря беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Также "Страна" сообщала, что в Черногории после семейной ссоры мужчина начал наугад стрелять в прохожих. Он успел убить одиннадцать человек.