В США произошел очередной массовый расстрел. Вечером в воскресенье, 17 июля, вооруженный мужчина открыл огонь внутри фуд-корта в торговом центре Greenwood Park Mall города Гринвуд (штат Индиана). Он убил трех и смертельно ранил двух человек.

Об этом сообщает WRTV.

По данным правоохранителей, первый сигнал о стрелке поступил сразу после 18:00. Стало известно, что неизвестный мужчина вошел в торговый центр с винтовкой и несколькими магазинами патронов и принялся стрелять в посетителей фудкорта.

В это же время в ТЦ находился 22-летний юноша, житель округа Бартоломью, у которого было с собой легально приобретенное оружие. Он застрелил злоумышленника.

Прибывшие сотрудники полиции оцепили место происшествия и установили местонахождение жертв. На месте констатировали смерть трех человек. По словам коронера округа Джонсон, среди погибших в ТЦ были двое мужчин. Смерть еще одного мужчины и женщины была констатирована в больнице.

Полиция также сообщила, что в стрельбе удалось выжить несовершеннолетней девочке, которая получила лишь незначительные травмы и была доставлена в больницу отдельно.

Официальные лица говорят, что личность стрелка установлена.

Вскоре после инцидента мэр Гринвуда Марк Майерс выступил с заявлением и поблагодарил вооруженного гражданского за его "быстрые действия и героизм".

"На данный момент мы не знаем ни личности, ни мотива стрелка. Мы знаем, что некто смог застрелить нападавшего и остановить дальнейшее кровопролитие. Этот человек сегодня спас жизни. От имени города Гринвуд я благодарю его", – сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что в столице США на уличном фестивале в День отмены рабства произошла стрельба. В результате погиб 15-летний подросток.

Мы также писали, что в середине мая в США 18-летний парень расстрелял десятки темнокожих людей в супермаркете в прямом эфире.